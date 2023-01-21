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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. بورسيا دورتموند يجدد عقد يوسوفا موكوكو

موكوكو
موكوكو

 أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت تجديد عقد مهاجمه الشاب يوسوفا موكوكو حتى عام 2026.

 وكان عقد الألماني الدولي موكوكو البالغ عمره 18 عاما، ينتهي في يونيو المقبل.

 وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند اليوم "يوسوف لاعب استثنائي قمنا  بتدريبه بأنفسنا ، وما زلنا نرى فيه إمكانات هائلة للتطور".

 وأضاف "كان من المهم بالنسبة لنا إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع حتى نتمكن جميعا وبالأخص يوسوفا، من بدء عام 2023 في سلام وبتركيز تام على التحديات الرياضية".

 ومنذ ظهوره الأول في عام 2020، شارك موكوكو في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 11 هدفا.

 ويحمل موكوكو الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في البوندسليجا، حيث خاض مباراته الأولى في سن السادسة عشرة.

 من جانبه قال موكوكو "ليس سرا أنني أشعر بالراحة في دورتموند، لعبت في أكاديمية الناشئين بالنادي، قطعت خطواتي الأولى في كرة القدم الاحترافية هنا، وأنا مستعد لقطع الخطوة التالية في عملية تطوري سويا مع النادي".

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