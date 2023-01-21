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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. العثور على مقبرة للحمير بالقرب من شلالات وادى الريان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

للمرة الثالثة على التوالى، يعثر أهالى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم على مقبرة تضم بعض  الهياكل العظمية بمنطقة محمية وادى الريان، وبالقرب من شلالات وادى الريان،  قام بعض المجهولين بذبحها وسلخ جلودها .

كان اللواء ثروت المحلاوى مديرأمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بعثور الاهالى على مقبرة بها عددا من  الهياكل العظمية لمجموعة من الحمير مذبوحة وملقاه فى صحراء وادى الريان ، بعد قيام مجهولين بسلخها والحصول على جلودها .

انتقلت أجهزة الأمن ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى مكان المقبرة  التي يوجد بها الهياكل العظمية وتم بالفعل العثور على أعداد كثيرة من الحمير المذبوحة ومنزوع جلودها واحشائها .

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة مركز أبشواى التى تولت التحقيق .

 

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