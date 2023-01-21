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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصمة الإدارية | رسالة مهمة من رئيس السنغال لـ السيسي

السيسي ورئيس السنغال
السيسي ورئيس السنغال

أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، عن تقديره واعتزازه بعلاقة الأخوة التي تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعجابه بالجهود التنموية التي يقوم بها في جميع المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

مشيدا بصفة خاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير منظومة النقل وعلى رأسها السكك الحديدية. 

جاء ذلك خلال تسلم رئيس جمهورية السنغال ماكى سال "Macky Sall"، أوراق اعتماد السفير خالد عارف سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة السنغال، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهوري في العاصمة داكار. 


وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قيام الرئيس السنغالي والسفير خالد عارف - في حضور وزيرة الخارجية - بتناول مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين .


كما انتهز الرئيس السنغالي فرصة اللقاء؛ للإعراب عن شكره لمصر لتنظيمها بنجاح الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وحفاوة الاستقبال التى حظي بها والوفد المرافق.


وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /السبت/ - أن السفير خالد عارف أكد - من جانبه - عزمه بذل الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، فضلاً عن العمل على دفع أوجه التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة بين مصر والسنغال.

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