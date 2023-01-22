إحسان الترك: يوسف شاهين عاملني باحتقار في أول لقاء

روى الفنان إحسان التركي، كواليس دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه دخل المجال في سن كبير.

وقال إحسان الترك خلال حواره بقناة "الحدث اليوم": "اشتغلت مع نجوم كبار، وأول لقاء لي مع يوسف شاهين بص لي بمنتهي الاحتقار".

وأضاف إحسان الترك: "تاني يوم لقيت إبراهيم عمران صديقي بيكلمني وقالي تعالي ضروري واداني عنوان كافيه روحت لقيت الأستاذ يوسف شاهين هناك وأداني ورق وقالي إجهز هنصور".

وتابع: "دخولي مجال الفن بدأ بالصدفة البحتة وقت رؤيتي لإعلان بأحد الجرائد وذهبت وقتها وقدمت".

إحسان الترك ممثلٌ مصريٌ بدأ مشواره مطلع الألفينات وأدى أدوارًا ثانوية ومساعدة فقط وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية تجاوزت 30 فيلمًا سينمائيًا و100 مسلسلٍ درامي.

وكشف إحسان الترك، في وقت سابق معاناته وسبب اختفائه الفترة الماضية عن الساحة الفنية وانه اضطر لبيع عفش بيته وسيارته لتوفير المأكل والمشرب له ولأسرته.