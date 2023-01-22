الهجرة: زيادة تحويلات المصريين بالخارج لشراء السيارات 10%

كشف صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة آخر تطورات مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

قال سليمان خلال حواره مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن وزارة الهجرة تواصل تقديم التيسيرات لتسهيل استيراد المصريين بالخارج لسيارتهم.

تصنيف السيارات

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة أنه من التسهيلات أيضا تصنيف السيارات لـ 3 فئات حسب امكانيات كل سيارة، وتم تخفيض قيمة ودائع السيارات حسب المبلغ الذي سيتم دفعه للسيارة.

ولفت مساعد وزيرة الهجرة، إلى أن التسهيلات التي أقرتها الوزارة ساهمت فى زيادة عدد تسجيل المصريين بالخارج على شراء السيارات، مؤكدا أن قيمة التحويلات زادت 10 أضعاف عما قبل التسهيلات.