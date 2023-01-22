دويدار يفتح النار على فيريرا: حرق دمنا.. ولو مدرب مصري محدش كان هيسيبه

فتح أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق النار على جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك بعد هزيمة الزمالك في القمة 125 امام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغييرات فيريرا أمام الأهلي في القمة كانت تحرق الدم، وساهمت في خسارة الزمالك انهاردة بشكل كبير ولو فيريرا مدرب مصري كانت الناس مش هتسيبه وهتقيم عليه الحد"

وأضاف: "حمدي فتحي هو نجم المباراة، وفيريرا عمل عك كروي في القمة وهو السبب الأساسي في الخسارة".

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي لو مخدش الدوري محمد شريف هيمشي من النادي".