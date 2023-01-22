افتتاح مؤتمر «الابتكار والتعاون الأورومتوسطي لقطاعات النسيج والجلود» بالإسكندرية.. اليوم

يفتتح الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس وفد المفوضية الأوروبية، الملتقى الاقتصادي، «الابتكار والتعاون الأورومتوسطي لقطاعات النسيج والجلود»، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد بأحد الفنادق بالإسكندرية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن الملتقى يشهد حضور عدد كبير من المسؤولين والاقتصاديين المهتمين، حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية إلى جانب وزير الصناعة وسفير الاتحاد الأوروبى، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأوضح الوكيل، أنه يشارك فى اللقاء أيضاً قيادات المشروع، الدكتور الخبير خالد السعدني، وماريا ديل مار بلانيس، مدير البحث والتطوير في معهد أبحاث المنسوجات الإسباني، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ومحمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية.

ويتضمن الملتقى جلسة بعنوان «مواجهة تحديات صناعة المنسوجات والجلود في مصر»، ويديرها الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، واتحاد الغرف المصرية، ويشارك فى الجلسة الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد حسنين، أستاذ مساعد في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد قدري، أستاذ ومهندس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسامي جاد، رئيس صندوق دعم الغزل والنسيج.