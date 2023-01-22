مستشفى النجوم.. حلمي بكر بالعناية المركزة وتحسن الحالة الصحية لـ محمد التاجي

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم حلمي بكر، محمد التاجي، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

حلمي بكر

تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى.

كشف الموسيقار عاطف إمام عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمى بكر والذى يمكث حاليا فى مستشفى أبو الريش.

وقال عاطف إمام لـ صدى البلد إن حلمى بكر حاليا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد الإصابة التى ألمت به منذ أيام حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة نتيجة خلل فى وظائف الكلى وجسده كان ممتلئ بالماء.

وأضاف عاطف إمام: حاليا يمكث حلمى بكر فى المستشفى بالعناية المركزة ويخضع الى بعض الفخوصات والتحاليل للتأكيد على بعض الأمور الصحية حيث تم إعادة وظائف الكلى الى طبيعتها وهو حاليا بصورة جيدة.

وأوضح عاطف إمام أنه من المتوقع ان يغادر حلمى بكر غدا العناية المركزة وينتقل الى غرفة عادية يمكث فيها بعض الوقت للاطمئنان على حالته تمام وبعدها يغادر الى منزله.

فيما كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.

وفي بيان أصدره محمد عبدالله متحدث النقابة أعلن من خلاله أن الموسيقار حلمي بكر يعاني من التهاب شديد بالشُعب الهوائية مما أثر بشكل سلبي علي سرعة ضربات القلب، والحمد لله علي تحسن الوضع تدريجياً.

وأضاف البيان: كما يعاني حلمي بكر من مياه زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل اليوربيك أسيد بالجسم وأيضًا نحمد الله أن المياه بالقدمين في حالة استقرار ملحوظ.

وتابع البيان: ويتوجه النقيب العام مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبي بالعناية المركزة علي التحسن الملحوظ للموسيقار حلمي بكر خلال الساعات القليلة الماضية.

محمد التاجي

كشفت ابنة شقيقة الفنان محمد التاجي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تحسن الحالة الصحية لـ خالها بعد خضوعه لجراحة مؤخرا.

وكتبت ابنة شقيقة محمد التاجي، في منشورها عبر فيسبوك: «حقيقي بشكر كل حد دعا لـ خالو الفنان القدير محمد التاجي انه ربنا يشفيه والبوست التاني الكومنتات كتير اوي هرد عليهم بس مش مرة وحدة لان الفيس بيعمل حظر لو رديت ل كله».

وتابعت ابنة شقيقة محمد التاجي، قائلة: «وبالنسبة للصحفيين ومعدين البرامج اللي طلبو انهم يعملوا معاه مداخلات ولقاءات والله العظيم انا بلغته كل ده، ومعلش هو بيشكركم جميعا جدا جدا..

هو يعتذر مش هيقدر يعمل مداخلات حاليا أو يتواصل مع اي حد تليفونيا لظروفه وهو بخير وبيطمنكم عليه.. أدعو له فترة النقاهة تعدي بالسلامة، وألف شكر لحضراتكم جميعا».

وأعلن محمد التاجي عن تعرضه إلى وعكة صحية خلال الفترة الحالية ، حيث يستعد لإجراء عملية جراحية لم يكشف تفاصيلها .

وطلب محمد التاجي من جمهوره عبر صفحته على موقع فيسبوك الدعاء له.

إسعاد يونس

تخضع الفنانة إسعاد يونس حالياً إلى جلسات علاج طبيعي وهو الأمر الاعتيادي بعد خضوعها لعملية تغيير مفصل .

وتجري أسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها ، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة .

وكانت قد غادرت النجمة إسعاد يونس المستشفى ، بعد أن خضعت لـ جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وخضعت إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

نعيم عيسى

تحسنت الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة تم على إثرها نقله إلى المستشفى.

وتخطى نعيم عيسى مرحلة الخطر ويستمتع حاليا بحالة صحية جيدة حيث من المقرر ان يغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام وذلك بعد أن تابع حالته الصحية الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وكان قال سامي نعيم عيسى نجل الفنان نعيم عيسى، إنّ حالة والده مستقرة بعدما مرّ بفترة صعبة شهدت تدهورا كبيرًا في حالته الصحية، موضحًا: «مكنش بياكل، وده عمله كل المشاكل، والحمد لله بقاله 3 أيام بياكل ومنتظم في الأكل، مش بكمية كبيرة ولكن هناك تقدم».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه عانى من مشكلات صحية خطيرة بسبب عدم ابتلاع الأكل، مشيرًا إلى أنه جرى حل بعض المشكلات وجاري حل المشكلات الأخرى، حيث يتلقى مضادات حيوية قوية كل 6 ساعات تقريبا ويتم تركيب محاليل له، كما يتم إجراء تحاليل له 3 مرات في اليوم.

وأشار، إلى أنه أصيب بجفاف شديد جراء عدم تناول الطعام، كما أصيب بالتهابات، ولم يكن يستطيع تناول الطعام، كما أنه فقد الوعي وتم طلب الإسعاف ونقله للمستشفى، معقبًا: «لكن الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة دي، والدي خرج من العناية المركزة منذ 3 أيام، الأمور كلها انتظمت، ضربات القلب انتظمت وهو موجود الآن في غرفة عادية، والكونسلتو الطبي أجمع على أنه يمكنه استكمال رحلته العلاجية في المنزل».