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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السمك المشوي بالردة بدون دخان

السمك المشوي
السمك المشوي

يعد السمك من الاكلات المفيدة التي يجب أن تعتمدي علي تقديمها خلال الوجبات الأسبوعية  حيث يعد من البروتينات المفيدة التي يمكن تناولها بدلاً من اللحوم والدجاج.. وإليكم طريقة عمل السمك المشوي بالردة .
مقادير السمك المشوي
٢ كيلو سمك  مغسول بقشره 
رأس ثوم كبيرة.
بشر ليمونتين.
م ك ملح.
م ك كمون.
م ك كزبرة.
م ص شطة .
1/3 كوب خل.
1/3 كوب عصير ليمون.
2 م ك زيت.
فلفل حار حسب رغبتك.
كزبرة خضراء مفرومة.
ردة وفي حال عدم توفرها يمكنك استبدالها بالشوفان

التتبيلة
 ضعي الثوم، الفلفل، الكزبرة، الشطة، الملح والكمون و يُفرم الكل جيداً.
نضع التتبيلة في طبق ونضيف عليها الكزبرة الخضراء المقطعة، الخل، عصير الليمون، بشر الليمون، الزيت ونخلط التتبيلة ونتركها جانباً.

يدهن السمك بقليل من الزيت من الجانبين ليساعد الردة علي أن تلتصق بالسمك، ثم يُغطى السمك بطبقة وفيرة منه علي الجهتين وتأكدي أن الردة ملتصقة جيداً بالسمك سخني صاج أو طاسة مسطحة سميكة إلى أن تصبح ساخنة جداً على نار قوية.

ضعي السمك على الشواية وانتظري لعدة دقائق إلى أن يصبح القاع مشوي، ثم نقلب السمكة على الجهة الثانية وانتظري إلى أن تسود أيضاً، وحاولي تحريك السمك بحرص حتى يشوى من كل مكان وينضج السمك تماماً.

ثم ينقل السمك بحرص علي صينية بها ورق فويل، ونوزع عليه خلطة التتبيلة من الجهتين وهو ساخن جداً فور رفعه عن الشواية، و يُغطي فوراً بالفويل.
يُترك علي الأقل 10 دقائق حتي يتشرب التتبيلة جيداً.

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