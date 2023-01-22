3 فبراير| مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا بـ الميرلاند .. تفاصيل

يحيي فريق مسار إجباري حفلا غنائيا يوم الجمعة 3 فبراير المقبل بحديقة الميرلاند.

وروّج الحساب الرسمى لفريق مسار إجبارى عبر تطبيق انستجرام للحفل معلقًا:"أهلا بكم في محطات مسار إجباري لأول مرة تنظم مسار إجباري سلسلة حفلاتها تحت اسم "محطات مسار إجباري".



وأضاف: "ندعوكم لحضور أكبر وأطول حفلة لمسار إجباري المحطة الأولي - القاهرة في الميرلاند بارك - مصر الجديدة الجمعة 3 فبراير 2023 .. يبدأ الدخول في الثالثة عصرا يبدأ الحفل في الثامنة مساء استعدوا لحفلة مختلفة مع مسار إجباري !

التذاكر متاحة قريبا علي تاكيتس مول ! سعر التذكرة: 350 جنيهًا و 550 جنيهًا".

يحيي فريق مسار إجبارى وفريق شارموفرز وفريق أوتوستراد حفلا غنائيا ضخما يوم 27 يناير المقبل بـ أبوظبى.

وروّج فريق شارموفرز للحفل عبر حسابهم بتطبيق إنستجرام معلقا :" جمهورنا فى أبوظبى مبسوطين اننا هنكون موجودين معاكوا يوم 27 يناير فى القناة مع مسار إجباري وأوتوستراد ".

ومسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

تحدث المطرب هاني الدقاق عن رأيه في موسيقى الراب والتراب خاصة أن فرقة مسار إجباري تتعاون مع مطرب راب في ألبومهم الجديد "نص الحاجات".

وقال: "نحن دائمًا نتابع حركة الراب والتراب ومعجبون بها جدا وأردنا في ألبومنا الجديد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين أحد مطربي الراب الذي نحبه ونحب المزيكا الخاصة به.

وتابع في تصريحات لـ صدى البلد: "هناك عدد من الأغاني تعجبني ولكن ليس لدرجة أن تكرر سماعها، وأنا أفضل أغاني الفرق سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية.

وكان قد أكد المطرب هاني الدقاق أحد أعضاء فرقة مسار إجباري أنه لا يسمع موسيقى المهرجانات كثيرًا وليس متابعًا لحركتها على الساحة لكنه قال إن التنوع في الموسيقى مطلوب.