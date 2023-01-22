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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمقبلين علي الزواج .. هبة قطب تكشف عن سر نجاح العلاقة الزوجية

صدى البلد

قدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، نصيحة للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج . 

وأشارت هبة قطب، خلال مقطع فيديو لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ، إلى أن الزواج يحتاج إلي أصدقاء ولذلك نصحت بأن يتزوج الشاب صديقته ، وأن تتزوج الفتاة من صديقها. 

وقالت هبة قطب: الصداقة هي أحلى حاجة بين الزوجين ، حيث يحتاج الزوج إلى صديقة لمشاركته مشاعره وانفعالاته ، مضيفة: الراجل لما بيتجوز صحبته ما بيحطش فيونكات على كلامه .

واسترسلت: كما أن الفتاة أيضا تحتاج إلي من يسمعها والي شخص ترتاح معه، مضيفة: إذا توافر هذا الشرط بين الطرفين فلا نحتاج إلى شئ آخر لنجاح العلاقة الزوجية .

ونوهت قائلة: فإذا كانت لا تتوافر الراحة بين الزوجين فذلك يدل أن الاختيار غير صحيح .

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