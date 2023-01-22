معاكسة الفتيات | اعترافات مثيرة لعاطل متهم بطعن شاب في المرج

أدلى عاطل متهم بطعن شاب بسبب منعه من التحرش بإحدى الفتيات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالمرج.

معاكسة إحدى الفتيات

وقال المتهم، إنه معتاد معاكسة الفتيات في الشارع ودائمًا ما يحمل في يده سلاحًا أبيض ويوم الواقعة حاول المجني عليه الوحيد من بين الناس إثناءه عن معاكسة إحدى الفتيات فنشبت بينهما مشاجرة، أخرج علي أثرها السلاح من جيبه ثم هدّد به المجني عليه إلا أن السلاح تطاول وطعنه.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرةالقسم) مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص"لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرارونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.