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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ مهنئا بعيد الشرطة:نشكركم على كل ما تقدمونه للشعب من خدمات

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

قدم المستشار عبدالوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لوزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة.

وقال خلال افتتاح جلسة المجلس : فى مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أروع ذكريات البطولة والوطنية والفداء، ذكرى يوم ٢٥ من يناير سنة ١٩٥٢.

وأضاف: “ ذلك اليوم العظيم الذى خُلد في تاريخ المصريين، حين جسد رجال الشرطة المصرية، أروع صور البطولة والفداء، دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها، في معركة الإسماعيلية العظيمة، فلم ينس لهم الشعب فضلهم فاتخذه يوم عيد تخليدا لهذا اليوم. وهم لايزالون على الدرب سائرون، يحاربون الإرهاب والجريمة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان”.

و قال خلال الجلسة العامة :" فباسمي وباسمكم جميعا، أتقدم لوزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية بالتهنئة بهذا العيد الوطني ونشكرهم على كل ما يقدمونه للشعب من خدمات جليلة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم دوما وأبدا، ويحفظ لنا وطننا، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكل عام وشعب مصر في أمن وأمان".

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الإرهاب وزير الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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