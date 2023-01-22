استمرار تنفيذ حملات التموين لتشديد الرقابة على الأسواق بمدن سيناء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية فب محافظة شمال سيناء ، تنفيذ حملات تموينية لضبط الأسواق والالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر للمواطنين وتحرير مخالفات ضد المخالفين ، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ ، من أجل السيطرة على الأسعار لحماية المستهلكين من جشع التجار.



وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ،انه تم تنظيم حمله تموينيه مكبره من ادارة الرقابه التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، لتشديد الرقابة على الأسواق واستقرار الأسعار .



وقالت ، أنه تم بالمرور على الأسواق ومحال البقالة والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن لمتابعة توافر السلع وجودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الأدمي من عدمه .

٧ محاضر



واسفرت الحملة عن تحرير 7محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و 5عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية و3 محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير. حيث تم التنبيه على اصحاب المحلات بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها.



وأكدت أن الحملات التموينية مستمرة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، من خلال حملات تموينية موسعة صباحية ومسائية بمعرفة إدارة الرقابة التموينية على الأسواق، للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار ،والقيام بتحرير محاضر تموينية للمخالفين.