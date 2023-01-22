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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الإيطالي: مصر دولة مهمة للغاية ومصدرة للطاقة.. فيديو

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي المشترك

أكد وزير الخارجية الايطالي ، أن مصر دوة مهمة للغاية ، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الطاقة .

ولفت وزير الخارجية الإيطالي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره سامح شكري ، أن ايطاليا تتطلع لأن تكون ملتقى طاقة باعتبارها الدولة الصناعية الثانية في أوروبا .

وتابع : مصر أحد الدول المصدرة للطاقة ، وأنا متفائل بخصوص أوضاع المتوسط في الطاقة . 

وبدأ ظهر اليوم الاحد الاجتماع الثنائي المغلق بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "علاقات تاريخية صلبة تجمع بين البلدين، وشراكة اقتصادية تمثل نموذجاً للتعاون بين ضفتي المتوسط".

 

وزير الخارجية الإيطالي مصر وإيطاليا سامح شكري اوروبا توك شو

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