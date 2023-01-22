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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصور بمصر.. 200 ممثل من دول العالم يشاركون في مسلسل "دكة العبيد"

مسلسل دكة العبيد
مسلسل دكة العبيد

أثارت الحلقات الأربعة الأولى التي تم عرضها من مسلسل دكة العبيد عبر منصة شاهد، ردود فعل إيجابية للغاية على المستويين النقدي والجماهيري، ووصفه النقاد إنه نقلة جديدة في الدراما العربية. 

المسلسل يتم تصويره في مصر و٨٠ بالمئة من عناصر انتاجه مصرية، وتم تنفيذه وفقا للمعايير العالمية من حيث الصورة والملابس وحتى معايير كتابة السيناريو وطول الحلقات، والمسلسل تنتجه Mbc stodios و تكتبه هبة مشاري  يخرجه المخرج التونسي الأسعد وسلاتي. 

ويلعب بطولته النجوم السعودي فايز بن جريس والنجمة الهندية Apeksha Porwall والنجمة السعودية العنود سعود والنجم السعودي  هاشم نجدي والنجمة الانجليزية Shannon Gaskin والنجم الانجليزي Janique Charles والنجمة الانجليزية Riel Baptiste والنجم الإيرلندي Nick Cornwall والنجمة اللبنانية ناتاشا شوفتني. والنجمة الهولندية Dian Bieman والنجمة الأسترالية Lauren Thomas والنجم الانجليزيChris J Jordan. 

المسلسل إنتاج اصلي ل Mbc stodios., وتم عرض أربعة حلقات فقط من الجزء الأول منه لكنه يحقق معدلات مشاهدة مرتفعة للغاية. 

وتدور أحداثه  في بداية القرن التاسع عشر ويسلط الضوء على حدث مهم في تاريخ البشرية وهو العبودية، ولدينا خمس قصص تحصل بالتوازي في مناطق جغرافيا مختلفة من العالم حيث تبدأ قصتنا في جمع العبيد من ثم ترحيلهم وصولاٌ الى مصيرهم المحتوم .

العمل ينتمى لنوعية الإنتاجات الضخمة حيث ضم ٢٠٠ ممثل من مختلف دول العالم وأكثر من ١٥ ألف من المجاميع وتم تصوير ٨٠ بالمئة من مشاهده بمصر وتم بناء ديكور ضخم خصيصا من أجله وتوزعت نسبة ايام التصوير الباقية بين لبنان التى تم تصوير ١٨ في المئة من أحداث المسلسل بها  وتونس تم تصوير ٢ في المئة من باقي الأحداث بها.

مسلسل دكة العبيد السعودي فايز بن جريس النجمة الهندية Apeksha Porwall النجمة السعودية العنود سعود النجم السعودي هاشم نجدي

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