زي المحترفين.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بمذاق شهي

تعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات الأساسية المقدمة على السفرة المصرية خاصة فى المناسبات لأن مذاقها شهي ومميز ويحبه الجميع .. ولكن كيف تضبطي مذاقها؟

نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بمذاق شهي ولذيذ مثل المحترفين وذلك من خلال وصفة الشيف شربيني.



مقادير المكرونة بالبشاميل:



مكرونة

زيت

لبن كريمة

زبدة

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جوزة الطيب

ورق لورى

بهارات

لحمة

زعتر

مكعب مرقة

طماطم بيوريه

صلصة طماطم

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:



* اسلقي المكرونة فى حلة بها ماء مغلى مع رشة ملح وزيت حتى تقترب من النضج ثم صفيها.

*فى طاسه ساخنة بها القليل السمنة شوحى اللحمة مع بصل و ثوم وملح وفلفل أسود والزعتر والبهارات وجوزة الطيب وورق اللورا ومكعب مرقة مطحون وقلبيهم حتى تتعصج جيدا .

* ضعي على اللحمة صلصة الطماطم والطماطم البيوريه و تقلب جيدا وتترك جانبا

* سيحي الزبدة فى حلة بها مكعب المرقة قلبي الدقيق حتى يصبح أصفر وضعي عليه اللبن تدريجيا ويقلب حتى يصبح القوام جيد ثم ضعي على الخليط الكريمة وقلبيها قليلا

*سخني الفرن واحضري في صينية بايركس ضعي فيها طبقة من المكرونة المسلوقة ثم البشاميل ثم اللحمة وكرري حتى انتهاء الكمية وادخلي صينية المكرونة بالبشاميل فى الفرن الساخن حتى يصبح وجهها ذهبيا .