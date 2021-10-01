طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بوصفة الشيف شربيني

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لانها من أشهر الأكلات التي تقدم على موائد الأسرة المصرية خاصة في المناسبات والعزومات

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالبشاميل

بصل

ثوم

مكرونة

لبن

كريمة

ملح

فلفل اسود

فلفل ألوان

دقيق

زبدة

كوسة

باذنجان

بطاطس

مكعب مرقة

زيت زيتون



طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

* افرمي البصل مع ثوم و يشوح مع زيت زيتون و مكعب مرقة ويضاف الى الخضار الكزبره و الكريمه او اللبن وباذنجان و تترك حتى تتجانس المكونات تماماً

* يشوح الدقيق مع زبده و مكعب مرقه وملح وفلفل فى حلة ساخنة ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب ثم يضاف اليه الكريمة

* ترفع المكرونة المسلوقة مع الخضار فى بايركس الفرن مع صوص البشاميل ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه و تقدم مكرونة بالبشاميل بمذاق مميز كالمطاعم.