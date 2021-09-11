وجبة الإفطار.. طريقة عمل كريب بالأومليت مع أصابع البطاطا المشوية

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبة الإفطار التي تتناسب مع أفراد أسرتها وبالأخص إذا وجد أطفال، فتحرص كل أم على تقديم الأكلات و الوصفات الصحية و الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية في وجبة الإفطار.
فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كريب بالاومليت في المنزل بأسهل الخطوات، فهو من الأطباق التي يمكنك إعدادها و تقديمها على وجبة الإفطار..
كريب بالاومليت
مقادير كريب بالاومليت
-للكريب:
1 كوب دقيق أسمر
2 بيض
2 كوب لبن
ربع كوب زيت
رشة ملح
-للحشوة:
بيض اومليت
خيار شرائح
جبنه شيدر احمر
طريقة تحضير كريب بالاومليت
-يخلط دقيق مع بيض ولبن وزيت ورشة ملح
- يطهى الكريب في طاسة غير قابلة للدهن على الوجهين جيدا
- ثم يحشى بالبيض والجبنة الشيدر والخيار
- ويقدم ساخنا
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل أصابع البطاطا المشوية .
أصابع البطاطا المشوية
مقادير أصابع البطاطا المشوية
بطاطا
ربع كوب زيت زيتون
ملعقه صغيره بودره ثوم
ملعقه صغيره بودره بصل
ملعقه صغيره بهارات ايطاليه
ملعقه كبيره روز ماري
ملح و فلفل
ملعقه كبيره جبنه بارميجان مبشوره
كاتشب و مايونيز و مسطرده للتقديم
طريقة تحضير أصابع البطاطا المشوية
-يسخن الفرن على درجة حرارة 200
-تخلط البطاطا بزيت الزيتون
- تتبل بالتوابل والملح والفلفل
- ترص في الصينية
-تخبز في الفرن حوالي ½ ساعة