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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد معرض" أهلا رمضان"بمدينة الوقف

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان بمدينة الوقف

تابع الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، حركة البيع والشراء بمعرض" أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمركز الوقف، للإطمئنان على حركة البيع، وتوافر المستلزمات أمام المواطنين.

 

رافقه  خلاله الجولة، أحمد عربى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال نائب محافظ قنا ، إن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، و جودة عالية، للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.

 

وأضاف عمر، بأن معارض أهلا رمضان موجودة في أغلب مراكز المحافظة من أبوتشت شمالاً إلى مركز قوص جنوبًا، وهناك مراكز يتم الدفع بالسيارات المتنقلة التى تحمل سلع غذائية مدعمة.

 

يذكر أن محافظة قنا بها 718 منفذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك ، تتبع العديد من الجهات"مديرية التموين- القوات المسلحة- وزارة الداخلية- الغرفة التجارية- مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة- الجمعيات الأهلية- مديرية الزراعة- صندوق تحيا مصر- الأحزاب السياسية- مديرية التربية والتعليم".

 

 

معرض أهلاً رمضان بمدينة الوقف

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قنا الوقف اهلا رمضان السلع الغذائية حركة البيع

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