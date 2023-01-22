رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

شهد حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في العاصمة التونسية رفع الآذان وتكبيرات العيد في مستهل عروضه الغنائية على مسرح دار الأوبرا بمدينة الثقافة خلال حفل الفنانة التونسية علياء السلامي، في ظاهرة غير اعتيادية.

واستهلت علياء حفلها برفع تكبيرات الأذان (الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح)، في انطلاقة الأنشودة الأولى مع غنائها الأوبرالي ضمن مشروعها الموسيقي نفس، الذي تمزج خلاله مختارات من أبرز الأناشيد الدينية من مختلف أنحاء العالم مع الموسيقى العالمية والغناء الأوبرالي.

مهرجان قرطاج

تحدثت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من تونس، عن الاستعدادات التونسية لإقامة مهرجان قرطاج الموسيقي.

وقالت "رمضاني"، خلال ظهورها في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المقرر أن يكون هناك بثا للموسيقى التي سيستعرضها المهرجان إلى الجمهور، وهو ما يمكن الجماهير من الاطلاع على مختلف الموسيقات، باختلاف أنواعها.

أما فيما يتعلق بتطورات الانتخابات التونسية، فأوضحت "رمضاني"، أن المحكمة الإدارية قبلت بعض الطعون المقدمة، بينما رفضت البعض الآخر.

وتابعت: "هناك ثلاثة طعون قبلتها المحكمة في الطور الأول، وقبلتها أيضا في الطور الثاني، ومن شأن هذه الطعون أن تغير نتيجة الانتخابات في ثلاثة دوائر".