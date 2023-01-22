ستظل صورة مشرفة للتضحية.. وكيل أول مجلس الشيوخ يهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بعث المستشار بهاء ابوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71، مؤكداً أن التاريخ سيقف كثيراً أمام جهود وزارة الداخلية في الحفاظ علي مقدرات الوطن .

وأكد “ابوشقة”، في رسالته، أنه بهذه المناسبة أتقدم لكل رجال الشرطة الشرفاء بالتهنئة، بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق تاريخ 25 يناير 1952 ، وسطرت فيه الداخلية أروع الأمثلة وأكدت أنها ستظل صورة مشرفة في التضحية والفداء من أجل الوطن.

وأضاف أبو شقة أن الشرطة نموذج يحتذى به في حب الأوطان والحفاظ علي شرف وكرامة المواطن مهما كان ثمن التضحية من اجل الوطن وكرامته .

ولفت إلى أن يوم الخامس والعشرين من يناير 1952 كان يوم فخر للمصريين سجل في ذمة التاريخ بأحرف من نور والذي رفضت فيه الشرطة تسليم محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال، وأكدوا أنه لن يحدث ذلك إلا على جثثهم، ودافعوا ببسالة وشجاعة شهد بها القاصي والداني، وادى القائد الإنجليزي التحية لهؤلاء الابطال، احتراماً وتقديراً لدورهم الوطني المشرف ثم أصبح اليوم يوم فخر للشرطه والمصريين نحتفل به كل عام ليكون العبرة والذكرى للأجيال القادمة.

وتابع أن في مصر رجال شرطة وعيون ساهرة تصل الليل بالنهار من أجل حماية الوطن الوطن، ولن ينسي التاريخ دور الشرطة في التصدي للإرهاب وكيف استقبلوا رصاصات الإرهاب في صدورهم لحماية المصريين وتأمين الجبهة الداخلية، وكانت إرادتهم وبسالتهم الصخرة التي تحطم عليها الإرهاب.