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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى يطرح أحدث أغنياته “سلام سلام” عبر يوتيوب

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية سلام سلام،اليوم، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتعد أغنية “سلام سلام” من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر تيم.

 

 

وسبق وروج عمرو مصطفى لأغنية سلام سلام من خلال طرحه مقطع صغير من الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلمات الأغنية:

لا تستنى ولا تحلم وتتمنى

مفيش بينا.. كلام يتقال يرجعنا

أنا هنسى.. وده الوقت اللي فيه هقسى

أنا وقلبي.. خسارة في اللي يخسرنا

وسلام سلام

أنا مش هستنى.. هسنساك أوام

أوام مش هتآنى.. مفيهاش كلام

فراقك يتغنى.. وسلااااااام

 

وتعد أغنية “يا دايرة” هي آخر أغاني عمرو مصطفى، والتي طرحها عبر قناته على يوتيوب ومنصات الاستماع في الوطن العربي، قبل ثلاثة أسابيع، ومازالت حتى الآن ضمن قائمة أفضل الأغاني على يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز المليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، كما تعد تلك الأغنية هي أولى أغاني مشروع عمرو الجديد “message song” الذي يهدف من خلاله إلى طرح أغاني مدتها لا تزيد عن الدقيقة، وإذ أعجبت الجمهور يقوم بطرح الأغنية كاملة.

 

كما طرح عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية أربعة أغاني من ألبوم “غيرك مين”، وهم: أغنية “إلا أنا”، وأغنية “رقصة"، وأغنية “مين هيجاريه”، وأغنية “سيبوه”.

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