أبرزها مصير فيريرا.. 6 قرارات نارية من مرتضى منصور لإنقاذ الزمالك| فيديو

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة، العديد من القرارات الهامة لانقاذ مسيرة القلعة البيضاء في البطولات القادمة، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر 4 مباريات له بالدوري المصري.

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وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للهزيمة بنتيجة 3/0 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أبرز قرارات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كالتالي: