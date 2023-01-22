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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها مصير فيريرا.. 6 قرارات نارية من مرتضى منصور لإنقاذ الزمالك| فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة، العديد من القرارات الهامة لانقاذ مسيرة القلعة البيضاء في البطولات القادمة، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر 4 مباريات له بالدوري المصري.

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وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للهزيمة بنتيجة 3/0 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

وجاءت أبرز قرارات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كالتالي:

  • استمرار فيريرا في قيادة الزمالك وتأجيل الإعلان عن قرار مصيره لما بعد مباراة فاركو في الدوري
  • رفض بالإجماع قبول استقالة أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك
  • التقدم بشكوى لـ رابطة الأندية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
  • مطالبة الاتحاد السكندري بقطع إعارة محمود علاء وعودته في الانتقالات الشتوية الجارية.
  • قطع إعارة محمود شبانة من سموحة وعودته لفريق الزمالك في الانتقالات الجارية أيضاً.
  • الإعلان عن التعاقد مع 3 صفقات خلال الانتقالات الجارية.
الزمالك القلعة البيضاء مرتضى منصور كهربا رئيس الزمالك محمود شبانة

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