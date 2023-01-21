استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، استبعاد قائد القلعة البيضاء من التشكيل الأساسي أمام الأهلي.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الأهلي اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفضل فيريرا بقاء عمر جابر، قائد الزمالك على مقاعد البدلاء والبدء بالتونسي حمزة المثلوثي منذ بداية المباراة.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، امام عاشور، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو، يوسف أسامة، سيف جعفر، سيد عبدالله نيمار، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، سامسون اكينيولا.