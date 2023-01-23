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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدروا بيه وسرقوا الموتوسيكل.. عامل يدفع حياته على يد 3 لصوص بدمياط| شاهد

والدة المجنى عليه
والدة المجنى عليه

“ابنى راح منى في غمضة عين  ودمه ساح على الأرض ولميت لحمه من على الطريق، أنا عايزة حق ابنى” ، بهذه الكلمات بدأت الحاجة ايمان والدة الشاب “ محمد زغلول” الذي لقى مصرعه على ايدى ثلاثة من الخارجين على القانون قاموا بايقافه عنوة على الطريق  الدولى بدمياط الجديدة لسرقة الموتوسيكل الخاص به وقاموا بطعنه عدة طعنات ادت إلى وفاته على الفور وتركوه  ينزف  وسط بركة من الدماء.

رايح يدفع قسط الموتوسيكل  قتلوه وسرقوه

الشاب المجني عليه، في العقد الثاني من عمره لقى مصرعه على يد ثلاثة مجهولين على الطريق الدولي  بدمياط الجديدة،  انه شاب يدعى محمد زغلول ابن قرية الزهراء التابعة لميت ابو غالب بمركز كفرسعد بمحافظة دمياط، ويعمل عامل ديليفري بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديدة. 
طعن عامل ديليفري وسرقة الموتوسيكل .

ابن خالى مات قدامى على الطريق 

البداية كما يرويها احد احمد ابن عمة المجنى عليه ، أنه التقي بمحمد قبل الوفاة بدقائق  على الطري  الدولى وقام بالحديث معه وتركه محمد وأكد أنه سيذهب، لدفع قسط الموتوسيك  لانه قام بشراؤه بنظام التقسيط حيث أن صاحب المطع  أصر على شراء موتوسيكل، يكون خاص به كشرط لعمله كعامل ديليفري بالمطعم وبالفعل اشتري الموتوسيكل  اضافه الى انه يعول أسرته بالكامل.

وأضاف أنه تركه على الطريق العام وفي لحظات فوجيء بوجود شاب مصاب بطعنات وعندما  توجه لمشاهدة  الجثه فؤجيء  انها ابن خاله وأصيب بحاله من الصريخ والجنون لما راه من حادث ماساوى لابن خاله.

والدة المجني عليه:  ياريتهم تركوا ابنى وسرقوا الموتوسيكل 

 ومن جانبها أكدت السيدة ايمان والدة المجني عليه انها تلقت اتصالا يفيد أن الموتوسيكل  الخاص بابنه تم سرقته وذهبت لمركز الشرط  ولكن اخبروها أن ابنها توفي مطعونا فأغمى عليها ولم تدري بنفسها الا وهى تحتض  جثه ابنها على الطريق الدولي وسط بركه من الدماء ولميت لحمة من على الطريق

وتابعت قائله، باى ذنب قتلى ابنى الذي يعول اخواته الخمس  وعليه أقساط وديون وكل ما فعله أن حاول يحافظ على مصدر رزقه وهو الموتوسيكل بعد أن تعدوا عليه لسرقته، وأضافت قائله، ياليتهم تركوا ابنى وسرقوا الموتوسيكل.

٣ مجهولين يقتلون عامل ديليفري

كان قد لقي عامل ديليفري  بطريق المطار بدمياط الجديدة،  مصرعه على يد ثلاثة مجهولين، قاموا بإيقافه لسرقه الموتوسيكل الخاص به وقاموا بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.


كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط بلاغا ، يفيد بوفاة عامل ديليفري من مركز كفرسعد بمحافظة دمياط،  على يد مجهولين بطريق المطار بدمياط الجديدة.

الأمن يكثف جهوده  لضبط الجناه

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأزهر وتم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق. 
ومن جهتها تكثف  الأجهزة الأمنية جهودها  لضبط الجناة.

دمياط الجديدة مستشفي محافظة دمياط الطريق الدولى مدينة دمياط الجديدة الطريق الدولى بدمياط الجديدة قرية الزهراء ميت ابو غالب مركز كفرسعد سرقة الموتوسيكل

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