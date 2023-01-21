عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رايح يوصل دليفري.. مقتل عامل على يد 3 مجهولين في دمياط

أمن دمياط
أمن دمياط

لقي عامل ديليفري  بطريق المطار بدمياط الجديدة،  مصرعه على يد ثلاثة مجهولين، قاموا بإيقافه لسرقه الموتوسيكل الخاص به وقاموا بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط بلاغا ، يفيد بوفاة عامل ديليفري من مركز كفرسعد بمحافظة دمياط،  على يد مجهولين بطريق المطار بدمياط الجديدة،  أثناء عمله بتوصيل اوردر طعام من المطعم الذي يعمل به بمدينة دمياط الجديدة. 

مستشفى الأزهر

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأزهر وتم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق. 

ومن جهتها تكثف  الأجهزة الأمنية جهودها  لضبط الجناة.

تحرير 900 محضر تمويني في دمياط


 

دمياط النيابة العامة دمياط الجديدة سرقة الأجهزة الامنية مدينة دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

موضوعات متعلقة

تحرير 900 محضر تمويني في دمياط

حياه كريمة أعادت تطوير وتجديد مركز صحي قسم ثان دمياط.. تفاصيل

ترشيحاتنا

علاج قسوة القلب وغلظته.. من أخطر الأمراض للإنسان

تحذيرات من أزمة مالية عالمية بسبب ديون أمريكا

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

نفد البنزين.. القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح.. فيديو

العفاريت رفعت الأسعار.. دجال يثير الجدل بزيادة تسعيرة إخراج الجن من الجسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل كيكة هشة وطرية

فيديو

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ