رايح يوصل دليفري.. مقتل عامل على يد 3 مجهولين في دمياط

لقي عامل ديليفري بطريق المطار بدمياط الجديدة، مصرعه على يد ثلاثة مجهولين، قاموا بإيقافه لسرقه الموتوسيكل الخاص به وقاموا بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط بلاغا ، يفيد بوفاة عامل ديليفري من مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، على يد مجهولين بطريق المطار بدمياط الجديدة، أثناء عمله بتوصيل اوردر طعام من المطعم الذي يعمل به بمدينة دمياط الجديدة.

مستشفى الأزهر

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأزهر وتم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

ومن جهتها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة.



