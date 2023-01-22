سكان المعادي يشكون من انتشار المقاهي غير المرخصة

أرسل القارئ عادل وهيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار المقاهي غير المرخصة بجوار منزله.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع الخمسين بزهراء المعادي من انتشار المقاهي غير المرخصة تحديدا أمام عمارات مترو سيتي تدار بدون ترخيص بدون ضرائب وتحتل مساحه 150متر من الشارع وهي تتكون من مجموعه من 5 محلات من سكني لتجاري تفترش المساحة وتستغلها لحسابهم الشخصي تتبع حي المعادي.

نرجو استعادة المساحه المنهوبه من الشارع وتعظيم موارد الدوله باستغلالها وتاجيرها كجراش للسكان باشتراك شهري أو اكشاك تدير للدولة دخل

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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