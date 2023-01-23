أخبار السيارات.. سعر سيارة ياسمين صبري الفارهة.. الأسعار الجديدة لـ 5 مركبات موديل 2023 بعد زيادات يناير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وهي ترتدي خاتماً في يدها اليسرى ، وحدث تساؤلات كثيرة للمتابعين عن عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، و على الفور تصدرت التريند بعد كل هذا الجدل .

تعتبر السيارة نيسان صني موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 375.400 جنيه للفئة الأولى.

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة سيات اتيكا والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 190 ألف و 215 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كوبرا فورمينتور التي شهدت زيادة بلغت 450 ألف جنيه.

يحتوي السوق المصري على العديد من الطرازات ذات الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة ارتيجا موديل 2022 والتي تحمل شعار الصانع الياباني المخضرم سوزوكي، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة العائلية.

شهدت الايام القلية الماضية زيادة سعرية هي الاولى لاصدارات شركة مرسيدس داخل السوق المصري خلال العام الجاري 2023، وشملت تلك الزيادة النسخة مرسيدس E-Class، عن جميع الفئات المقدمة محليًا بقيمة تتراوح بين 285 الف و 350 ألف جنيه.

تتعدد الإصدرارت المقدمة من شركة اوبل داخل السوق الإماراتي، ومنها السيارة كروس لاند موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية متوسطة الحجم، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات تشمل العديد من اللمسات الفنية والتقنية.

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الاصدرات القوية داخل السوق العماني، بالاضافة إلى التنوع في التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، إلى جانب التصميم الهيكلي سواء من فئة الهاتشباك أو الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان.

تواصل شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق الامريكي، حيث احتلفت بمرور 40 عام على تأسيسها هناك، وبهذه المناسبة كشفت عن اصدار خاص من النسخة الرياضية ميتسوبيشي أوتلاندر والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV