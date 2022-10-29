بورصة السيارات| زيادة في أسعار نيسان صني 2023 تصل لـ35 ألف جنيه

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2023 زيادة سعرية جديدة، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، من هذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 ألف جنيه وحتى 35 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة للسيارة نيسان صني 2023

جاءت الفئة الاولى للسيارة نيسان صني 2023 والتي تعمل بناقل حركة مانيوال بقيمة قدرها 291.400 جنيه بدلًا من 271.400 جنيه، أما عن باقي الطرازات والتي تستمد قدرات التسارع بناقل حركة أوتوماتيكي فتأتي تباعًا 322.500 جنيه بدلاً 292.500 جنيه للفئة الثانية.

نيسان صني 2023

وبلغت القيمة السعرية للفئة الثالثة من السيارة نيسان صني 2023 نحو 343 الف جنيه بدلاً من 311 الف جنيه اي بزيادة قدرها 32 الف جنيه، اما عن الفئة الرابعة كاملة التجهيزات فبلغت قيمتها الرسمية نحو 357 الف جنيه بدلاً من 322 الف جنيه، بزيادة بلغت 35 الف جنيه.

نيسان صني 2023

تجهيزات السيارة نيسان صني 2023

تعتمد السيارة نيسان صني 2023 على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما دعمت بفرامل ABS و EBD، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية للفئات الاعلى تجهيزًا.

نيسان صني 2023

كما تحتوي السيارة نيسان صني 2023 على قفل مركزي للابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لترا، مع نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة بعض التجهيزات مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.