بالشعار الجديد.. نيسان تطرح جوك موديل 2023 بتغييرات مرئية

كشفت شركة نيسان أستراليا عن إضافة تعديلات جديدة إلي سيارة نيسان جوك موديل 2023 من سيارة جوك الهجينة التي تم طرحها في أوروبا، وبالتالي فان هذه التعديلات ستقوم برفع سعر السيارة بشكل نسبى .

نيسان جوك موديل 2023

تأتي سيارة نيسان جوك موديل 2023 الـ SUV متعددة الاستخدامات الصغيرة بشعار نيسان المحدث الذي يبدو أبسط مع كمية كروم أقل، وجنوط معدنية جديدة مقاس 17 بوصة، وتبدو شبكة جوك غير الكهربائية مطابقة لسابقتها، مع الاحتفاظ بالتمييز البصري مع الهجين.

نيسان جوك موديل 2023



تقديم نيسان جوك موديل 2023 في أوروبا بخمسة طرازات هم، ST ، و ST + ، و ST-L ، و ST-L +، و Tiويمتلك الطرازان ST و ST + جنوط جديدة مقاس 17 بوصة، وطراز ST-L يحتوي على حواف سوداء ولمسات جلدية مع خياطة بيضاء داخل المقصورة، تم تجهيز جميع فئات جوك بلوحة أمتعة جديدة في صندوق الأمتعة، ونظام مفتاح ذكي جديد، وقفل وفتح الأوتوماتيكي، ومكبرات صوت ألترا نيرفيلد المدمجة في مساند الرأس الأمامية، ومكبرين إضافيين في الخلف في فئات ST-L + و Ti .

نيسان جوك موديل 2023

تحتوي سيارة نيسان جوك موديل 2023 علي محرك توربيني سعة 1000 سي سي، ينتج قوه 113 حصان، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من سبع سرعات، علاوة علي ذلك فأن سيارة جوك الهجينة غير متوفرة في أستراليا.

نيسان جوك موديل 2023

والجيدر بالذكر انه سيتم طرح سيارة نيسان جوك موديل 2023 بسعر 17.891 دولار أمريكي لـ جوك ST ، وتصل إلي 23.247 دولار أمريكي لـ جوكTi، ستصل جوك 2023 إلي الوكلاء الأستراليين في أوائل عام 2023، ومن المتوقع أن يتم إضافة جميع التعديلات السابقة إلي نيسان جوك في جميع الأسواق العالمية .