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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادات تصل لـ 45 ألف جنيه .. القائمة الكاملة لأسعار سوزوكي 2022 في مصر

القائمة الكاملة لاسعار
القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

شهدت القائمة السعرية لسيارات سوزوكي المقدمة بالسوق المصري، زيادة جديدة بالقيمة التسويقية بدأت من 15 الف جنيه وحتى 45 الف جنيه، لتشمل عدد كبير من الطرازات المتنوعة لموديلات 2022، المطروحة بالسوق المحلي.

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حيث شهدت السيارة سوزوكي سياز والتي تنتمي لفئة السيدان زيادة تتراوح بين 25 الف جنيه وحتى 35 الف جنيه، بينما شهدت السيارة سوزوكي ديزاير زيادة قدرت بـ 25 الف جنيه، و 30 الف جنيه لفئات النسخة سوزوكي سويفت من فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى سوزوكي فيتارا والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 الف جنيه.

وارتفعت ايضا اسعار النسخة العائلية ارتيجا بنسبة بلغت 40 الف جنيه، كما شهدت الهاتشباك صغيرة الحجم سيلاريو زيادة سعرية تراوحت بين 10 الاف و 15 الف جنيه، بالاضافة إلى زيادة بلغت 20 الف جنيه للسيارة سوزوكي اسبريسو 2022.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

1 - سوزوكي سياز موديل 2022 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك بقيمة قدرها 384.900 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 424.900 جنيه

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

2 – سوزوكي ديزاير موديل 2022

 

الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 284.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 324.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 344.900 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

3 – سوزوكي سويفت موديل 2022

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 349.900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 359.900 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 369.900 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 379.900 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

4 – سوزكي ارتيجا موديل 2022 

 

تقدم السيارة سوزكي ارتيجا موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 469.900 جنيه بدلاً من 429.900 جنيه مع فئة واحدة من التجهيزات.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

5 – سوزوكي سيلاريو موديل 2022 

 

الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 249.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 259.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 269.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بقيمة قدرها 299.900 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

6 – سوزوكي فيتار موديل 2022 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 589.900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 599.900 جنيه.

القائمة الكاملة لاسعار سيارات سوزوكي بعد الزيادة الجديدة

7 – سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

 

تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية بلغت 229.900 جنيه بدلًا من 209.900 جنيه.

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