بـ 7 مقاعد .. سعر سوزوكي ارتيجا في مصر |صور

يحتوي السوق المصري على العديد من الطرازات ذات الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة ارتيجا موديل 2022 والتي تحمل شعار الصانع الياباني المخضرم سوزوكي، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة العائلية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سوزوكي ارتيجا في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي ارتيجا

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في مصر بقيمة سعرية قدرها 469.900 جنيه، بالاضافة إلى قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات مع تقنية الجر الأمامي.

سوزوكي ارتيجا

ويتمكن محرك السيارة سوزوكي ارتيجا من ضخ قوة قدرها 104 حصانا، مع عزم دوران 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كم.

سوزوكي ارتيجا

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا مكيف هواء، وشاشة عرض للوسائط المتعددة قياس 7 بوصة، ومقود حركة يدعم خاصية التحكم فالاوامر الصوتية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، وعدد 4 مكبرات صوتية، وسنتر لوك.

سوزوكي ارتيجا

وتحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على مدخل AUX و USB، وبلوتوث، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومصابيح نهارية LED، مع ابعاد خارجية بلغت 1735 مم للعرض، وطول كلي يقدر بـ 4395 مم.