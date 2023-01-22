عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 7 مقاعد .. سعر سوزوكي ارتيجا في مصر |صور

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا

يحتوي السوق المصري على العديد من الطرازات ذات الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة ارتيجا موديل 2022 والتي تحمل شعار الصانع الياباني المخضرم سوزوكي، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة العائلية.

لعشاق الـSUV.. سوزوكي تكشف عن  سيارة جديدة باسم فرونكس

رباعية الأبواب.. سوزوكي تكشف عن "جيمني" الجديدة |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سوزوكي ارتيجا في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي ارتيجا

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في مصر بقيمة سعرية قدرها 469.900 جنيه، بالاضافة إلى قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات مع تقنية الجر الأمامي.

سوزوكي ارتيجا

ويتمكن محرك السيارة سوزوكي ارتيجا من ضخ قوة قدرها 104 حصانا، مع عزم دوران 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كم.

سوزوكي ارتيجا

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا مكيف هواء، وشاشة عرض للوسائط المتعددة قياس 7 بوصة، ومقود حركة يدعم خاصية التحكم فالاوامر الصوتية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، وعدد 4 مكبرات صوتية، وسنتر لوك.

سوزوكي ارتيجا

وتحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على مدخل AUX و USB، وبلوتوث، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومصابيح نهارية LED، مع ابعاد خارجية بلغت 1735 مم للعرض، وطول كلي يقدر بـ 4395 مم.

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي 7 مقاعد ارتيجا مصر سعر السيارة سوزوكي ارتيجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه بأزمة جديدة

الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى ومذكرة ضد كهربا ومفاجأة حول مصير فيريرا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

موضوعات متعلقة

تبدأ من 375 ألفا.. أسعار نيسان صني 2023 بعد الزيادات الجديدة

سعر شيفروليه "فان" N300 بعد زيادة 37 ألف جنيه .. صور

بورصة السيارات| سعر سيات تاراكو بعد زيادة ربع مليون جنيه

أسعار كوبرا فورمينتور بعد طرح موديلات 2023 في مصر .. صور

زيادة 215 ألف جنيه .. سعر سيات أتيكا 2023

بورصة السيارات | زيادة 130 ألف جنيه في سعر سيات أرونا 2023 .. صور

5 سيارات ارتفعت أسعارها مع بداية 2023 .. منها سكودا وتويوتا

بداية من 9 آلاف دينار.. 5 سيارات سيدان رياضية في الكويت

ترشيحاتنا

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير النقل يتعهد لـ الرئيس بتحصيل تكلفة القطار السريع في هذه المدة

لم تحدث منذ 10 قرون.. ظاهرة فلكية نادرة للقمر في هذا التوقيت..فيديو

11 حيلة لعلاج القلق والتوتر .. تعرف عليها

كامل الوزير: لم يتم بيع موانئ في مصر ونشارك في الإدارة والتشغيل

بـ 7 مقاعد .. سعر سوزوكي ارتيجا في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل تورتة الشيكولاتة

حيلة في الاستحمام تجعل عمرك أطول.. لن تتوقعها

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

طريقة عمل طاجن الكوارع بالطماطم فى الفرن

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ