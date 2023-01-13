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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رباعية الأبواب.. سوزوكي تكشف عن "جيمني" الجديدة |صور

سوزوكي جيمني
سوزوكي جيمني

تواصل شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها، بعد ان كشفت خلال معرض Auto Expo  في الهند عن نسختها الشهيرة "جيمني"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع اطلالة الاربعة ابواب.

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السيارة سوزوكي جيمني 

 سوزوكي جيمني

وتنطلق سوزوكي جيمني في جيلها الرابع، مع زيادة للابواب الخلفية مما يعطي انطباع مختلف لها، بينما تضم السيارة بعض اللمسات الخارجية ابرزها الجنوط الرياضية ذات التصميم هندسي المميز، والاطارات صاحبة الـ 15 بوصة، إلى جانب اقواس بارزة باللون الاسود تزين اعلى منطقة العجلات.

 سوزوكي جيمني

واستقرت السيارة سوزوكي جيمني على الواجهة الامامية ذات المصابيح الدائرية، مع الشبكات المتعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى الناحية الخلفية والتي تم تثبيت الجزء الخاص بالاطار البديل، إلى جانب طول كلي يقدر بـ 3.985 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.590 مم، و 1.720 مم للارتفاع، و 1.645 مم للعرض.

 سوزوكي جيمني

وتضم السيارة سوزوكي جيمني العديد من التجهيزات ابرزها، مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني، والدعم عند تجاوز المنحدرات والمرتفعات، بالاضافة إلى نظام الوسائد الهوائية والذي يصل إلى 6 AIRBAGS، وكاميرا خلفية لسهولة التحكم مدعومة بحساسات ركن، وقفل مركزي للابواب، وشاشة تدعم التطبيقات الضكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 9 بوصة.

 سوزوكي جيمني

وتعتمد السيارة سوزوكي جيمني على ناقل سرعات يدوي من 5 نقلات واخر اوتوماتيكي من 4 سرعات، مع اختيار اوضاع الدفع، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي بنظام هجين خفيف، يمكنه ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

 سوزوكي جيمني
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