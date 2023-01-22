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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبيرة اقتصاد: الحكومة تواجه الاحتكار بزيادة منافذ بيع السلع

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ضبط الأسواق في الوقت الراهن يعتبر ضرورة ملحة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الحال، كما أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لمزيد من ضبط الأسعار و مواجة الاحتكار، من خلال زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية.

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و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من الممكن التوسع في محاربة المحتكرين في الأسواق عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية للسلع الغذائة للمساهمة في زيادة العرض و استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع الصفقات المتكافئة و تبادل العملة لاتمام عمليات الاستيراد دون الضغط على الدولار.

و أكدت الخبير الاقتصادي على أهمية متابعة أداء المناطق الحرة في مصر و التأكد من أن طاقتها التصديرية أكبر من الاستيرادية، لأهميتها في المساهمة في زيادة تدفق العملة الأجنبية، فضلا عن التأكد من أن الأنشطة السياحية تساهم في زيادة النقد الأجنبي.

و لفتت أستاذ الاقتصاد إلى ضرورة وضع خطة للوصول للاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، و تفعيل دور الجهاز المصرفي لزيادة الطاقات الإنتاجية. 

الخبير الاقتصادي الأسر الفقيرة ضبط الاسواق السلع الغذائية الجهاز المصرفي المناطق الحرة الطاقة الانتاجية استقرار الأسعار

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