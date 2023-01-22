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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدروس الخصوصية تلتهم 60 مليار جنيه سنويا من جيوب أولياء الأمور.. تفاصيل

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن ظاهرة السناتر الخاصة والدروس الخصوصية تسببت في هجر الطلبة للمدارس.

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وأضاف  رفعت فياض، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "آخر تقرير توقعي بالنسبة للدروس الخصوصية، بلغ إجمالي مع يُنفق عليها من جيوب أولياء الأمور على المستوى القومي يزيد عن 60 مليار جنيه في العام".

 

وتابع: "البعض يرى أن الدروس الخصوصية مفيدة للطلاب، لكنها أخطر آفة في المجتمع تهدد العملية التعليمية"، موضحا: "لكي يكون لدينا تعليم جيد لا بد من العمل على إرجاع المدرس والطالب إلى المدرسة مرة أخرى".
 

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