روسيا تنتزع بلدة جديدة في زابوروجيا من القوات الأوكرانية.. تفاصيل

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة روسيا، فلاديمير روجوف، اليوم الاثنين، انسحاب القوات الأوكرانية من قرية كامينسكو في المقاطعة.

وقال روجوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "بفضل أعمالنا الهجومية ، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية. وتقع القرية على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر".

وأحرزت القوات الروسية على مدار الفترة الماضية، تقدما على أرض الميدان في عدة محاور مع بداية العام الجديد، بينما تسعى أوكرانيا إلى الحصول على دبابات وأسلحة ثقيلة من الغرب لتجديد هجومها على القوات الروسية لاستعادة ما تبقى من الأراضي التي انتُزعت منها في 24 فبراير العام الماضي.

وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق أمس، بأن ألمانيا لن تعارض إرسال بولندا دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، إلى أوكرانيا، في حال قررت وارسو ذلك.

وقالت بيربوك في مقابلة مع قناة “إل.سي.آي” الفرنسية، ردا على سؤال عما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" بدون موافقة ألمانية: "في الوقت الحالي، لم يتم طرح هذا السؤال، ومع ذلك إذا طلب منا، فلن نقف في الطريق".