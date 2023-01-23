24 يناير.. محاكمة عاجلة لصغير لاتهامه بدهس الطفل يوسف في التجمع الخامس

حددت جهات التحقيق جلسة 24 يناير نظر أولى جلسات محاكمة طفل لاتهامه بقيادة سيارة برعونة وإصابة الطفل يوسف داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات، ان الطفل أصيب بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض، ويرقد في العناية المركزة لتلقي العلاج.

الطفل يوسف



‏واوضحت التحقيقات، ان الطفل المتهم أصاب الطفل يوسف، بسيارة سرقها من والده، وقادها برعونة على سرعة وصلت الـ120 كيلو مترا في الساعة.

البداية كانت عندما ورد إخطار لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد وقوع حادث مروري ومصاب داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل يدعى يوسف، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.