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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلبيةً لدعوات "اللي صور يبعت" ..

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية والثانوي عبر جروبات الغش على تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنشر الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام، إجابات امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل بـ الثانوي والشهادة الإعدادية أثناء تأديتها الآن داخل اللجان.  

 

يأتي ذلك بعد توزيع الامتحانات في اللجان، وبعد أن تفاعل بعض الطلاب مع دعوات جروبات الغش التي نادت بشعار “اللي صور الامتحان يبعته هنا”.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غرف العمليات ترصد ما يحدث على جروبات الغش ، وستتعامل بلا تهاون مع الغشاشين ، مشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على جميع الغشاشين.

 

وعلى جانب آخر ، كانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 بالتقديرات وليس بالدرجات.

وزعم الخبر المتداول أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون إما ممتاز أو جيد جدا أو جيد، وسيكون الممتاز للحاصلين على 85% ، والجيد جدا للحاصلين على 65% ، والجيد للحاصلين على 50%.

ومن جانبه قال شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : نتيجة الصفين الأول والثانوي 2023 ، سوف يتم إعلانها بالدرجات وليس بالتقديرات .

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم  جميع الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتستمر المدارس الثانوية اليوم في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

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