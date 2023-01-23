مياه الشرب تكشف تفاصيل إطلاق برنامج الاستشاري الصغير.. فيديو

كشف محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل إطلاق برنامج الاستشاري الصغير، موضحًا: "هذا البرنامج يأتي في إطار أنشطتنا التوعية، حيث لدينا على مستوى الجمهورية فرق توعية تنفذ أنشطة مع الفئات العمرية المختلفة للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، وكي نكون مطمئنين بأن الأنشطة تتم بشكل سليم وتحقق الغرض منها في توصيل الرسائل التي نريدها بدأنا ننشئ فريقا من الأطفال الذي سيطبق عليه الأنشطة والألعاب التفاعلية والمسابقات".

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقدم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "نريد ان نطمئن أننا نصل إلى الاطفال بالطريقة التي تتناسب معهم، وعندما صممنا الألعاب التفاعلية والأنشطة أو كتاب الرسم على سبيل المثال، فقد شكلنا مجموعة من الأطفال بواقع 15 طفل في أعمار سنية مختلفة ونعرض عليهم الأنشطة قبل تطبيقها ميدانيا في المدارس والنوادي والمناطق الجماهيرية، حتى يقول الأطفال رأيهم في هذه الأنشطة بحيث تحقق الهدف منها".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "المواد التوعوية التي ننتجها مثل كتب تلوين أو قصص أو أغاني أو ألعاب تفاعلية بدأنا نشرك الأطفال معنا حتى نقوم بعمل تعديلات على هذه الانشطة حتى نتأكد من أنها تحقق الهدف منها وتوصل الرسالة التي نريد توصيلها للطفل، لا ننفذ الأنشطة بشكل تقليدي، ولكن في شكل ألعاب وقصص توصل رسائل معينة من أجل الحفاظ على المياه، وهناك المسحريات وكتب التلوين، وكلها أنشطة تفاعلية مفيدة للغاية".

وأكد: "نعمل على التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها والتوعية بأهميتها وأنتجنا عددا كبيرا من مقاطع الفيديو وننشرها على صفحة بفيس بوك اسمها كل نقطة بتفرق، وهذه المقاطع توعي الفئات العمرية المختلفة بكيفية الحفاظ على المياه وترشيدها، وبخاص أنه هدف قومي نستهدف في إطاره كل الفئات العمرية المختلفة، ونوضح الاستخدامات الخاطئة حتى نحافظ على استهلاك المياه".

