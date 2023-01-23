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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو الليثي: أفتخر أن والدي من الضباط والشرطة درع واقي وصمام أمان

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز أن والده من ضباط الشرطة، مضيفاً أنه يشعر بالفخر والإعتزاز بالبطولات التي  قدمها الضباط المصريون في عام 1952، و محافظتهم على سمعة وكرامة مصر.

 

عمرو الليثي:وزارة الداخلية تستحق كل التقدير


وأضاف "الليثي" أثناء تواجده في الاحتفال بعيد الشرطة 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم ذكرى عزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أنه يفتخر بما وصلت إليه الشرطة المصرية في جهات الحياة المختلفة، مثل العمل الإجتماعي، والمبادرات الخاصة بدعم ذوي الهمم .

 

وأشار الإعلامي عمرو الليثي إلى، أن الشرطة المصرية أصبحت درعا واقيا و صمام أمان للأمن الداخلي، و لافتاً إلى أن  وزارة الداخلية تستحق كل التقدير على تحقيق طفرة تكنولوجية هائلة في مصر.

 

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