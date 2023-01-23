مصر خالية من الإرهاب وأزمة الدولار ليست وليدة اليوم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم احتفالية عيد الشرطة الـ 71، وأكد الرئيس على أن مصر خالية من الإرهاب، وأن البعض يقوم بنشر أشياء غير صحيحة عن الأزمة الاقتصادية، وما يمر به العالم من مشكلات.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز 10 تصريحات للرئيس اليوم:

السيسي يوجه رسالة مهمة لصناع الدراما والسينما.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر طوال الوقت ولادة، وأننا فى حاجة لـ عمل مسلسلات من 5 حلقات، عن كل شخصية مؤثرة من الشرطة والابطال.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، أن صورة المصري الذى يعمل فى الداخلية ضحى، وقدم الكثير من أجل مصر.



الرئيس السيسي : الهدم بالبلد كان هدفه عدم وجود الداخلية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما قصيرا عن تضحيات أبطال رجال الشرطة، فى أكثر من معركة.

وأكد الرئيس السيسي، أنه يقدم الشكر للفنان القدير أحمد بدير، وأن مصر طوال الوقت ولادة بـ الأبطال، وأننا فى حاجة لـ عمل مسلسلات من 5 حلقات، عن كل شخصية مؤثرة من الشرطة والأبطال.



الرئيس الإنسان.. السيسي يقبل رأس أرملة اللواء دكتور عبد الكريم درويش

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم عدد من أسر الأبطال و رجال الشرطة، وكان من بينهم الدكتورة ليلى تكلا أرملة اللواء دكتور عبد الكريم درويش، أحد ضباط معركة الإسماعيلية.

وفى لقطة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتقبيل رأس الدكتورة ليلى تكلا، وتحدث معها، وفى لقطة طيبة استمع الرئيس لـ كلام الدكتورة.



عاجل | الرئيس السيسي يعلن: مصر خالية من الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتحدث عن الشهداء والمصابين فى كل وقت، وعيب علينا أن ننسي ما قدموه هؤلاء الأبطال، وأنه بعد 10 سنوات بحمد الله لا يوجد إرهاب فى مصر".

وتابع: الدولة نجحت بنسبة كبيرة بالقضاء على الإرهاب، وهناك احتفالية ستتم فى رفع و الشيخ زويد، عن القضاء على الإرهاب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة نجحت بنسبة كبيرة بالقضاء على الإرهاب، وهناك احتفالية ستتم فى رفع و الشيخ زويد، عن القضاء على الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، أن طائرة بالوزراء هبطت فى العريش، بعد 8 سنوات، من غياب هذا الأمر.



ولفت إلى أن الثمن كان كبير فى القضاء على الإرهاب، فالثمن شهداء و مصابين، " ودعى الرئيس السيسي أن يجمعنا الله بالشهداء".



قناة السويس والكهرباء.. السيسي يوجه مجموعة أسئلة مهمة للمصريين.. فيديو





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة، تضرب العالم، وما تمر به الدول حاليًا لم يحدث منذ الحرب العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، أن الأزمات العالمية لها تأثير على مصر، لآن اقتصاد مصر جزء من الاقتصاد العالمي.

حالة قعدنا فيها سنين | الرئيس : مش عاوزين ننسى الثمن والأشرار





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أبطال الشرطة حموا البلد من "الأشرار".

مردفا : " مش عاوزين ننسى الثمن ولا الحالة اللي قعدنا فيها سنين" .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية عيد الشرطة 71 : " لو كانوا قدروا علينا كانوا دبحونا وبفضل الله وكرمه استطعنا القضاء على الموجة دي بنسبة أكبر من 100 % " .

أزمة الدولار ليست وليدة اليوم.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تحتاج لوظائف وإسكان، وغيرها من الخدمات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، أن المشروعات التى تقوم بها الدولة ليست لـ التفاخر أو التباهي، ولكن لتأسيس البنية الاستثمارية وذلك لتحسين معيشة كل فرد.



السيسي: توجيهاتي المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من الأعباء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هيئة الشرطة المدنية تقوم بجهود نعجز عن حصرها، وتسهم بأشد ما يكون من التضحيات والجهود التي تقدمها الشرطة في بناء الوطن ، وحماية أمن كل مواطن مصري .

وأضاف السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، أن تطورات المشهد الدولي ، خلال الأعوام الماضية، حمل للعالم، الذي مصر جزء منه ، أحداثاً غاية في التعقيد، و التي بدأت بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع الرئيس السيسي :" وهي تطورات لم تحدث منذ عقود، و باتت تنذر بتغيرات كبيرة، على المستوى السياسي و الاقتصادي الدوليين، و هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم"

الرئيس السيسي عن مشروعات الطرق: لو متعملتش الناس كانت هتمشي إزاي؟.. فيديو





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية مشروعات الدولة بالطرق: "بلف في الشوارع كتير لوحدي وبقول لو ده متعملش الناس كانت هتمشي إزاي".

وتابع "السيسي"، خلال احتفالية عيد الشرطة 71 ، أن حجم المشروعات التي قامت بها الدولة في 7 سنوات كانت عبئا كبيرا وضخما.

وعرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحضر صباح اليوم الاحتفال بعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة.