السيسي: دخل قناة السويس كان 4 مليارات دولار ووصل 8 بعد تطويرها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية المشروعات القومية، مشيرا إلى تطوير قناة السويس وما شهده قطاع الكهرباء من إصلاحات.

وقال الرئيس السيسي، "دخل قناة السويس كان 4 مليارات دولار، وبعد التطوير وصل لـ 8 مليارات دولار، حتى تتماشى مع التطوير فى التجارة الدولية".

وكشف الرئيس عن أن هناك خطة لـ الوصول لـ 10 و11 مليار دولار من دخل قناة السويس.

وتساءل السيسي "هل ننسى ما حدث بالكهرباء، وما حدث من تطوير فى قطاع الكهرباء؟! مع العلم أن السكان في زيادة، هل عدم قيام الدولة بمشروعات الطرق كان سيجعل الوضع كما هو الآن؟!".