وكيل تشريعية النواب : المشروعات القومية ضرورة حتمية أمام الزيادة السكانية

قال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر جزء من العالم و تأثير الأزمة العالمية ،ومع هذا وبفضل من الله استطعنا الصمود وتحقيق نجاحات بشهادة المؤسسات الدولية المالية ، رغم الأضرار التي أصابت مصر مثل باقي دول العالم.

وأشار النائب إيهاب الطماوى فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن المشروعات القومية ضرورة حتمية في ظل الزيادة السكانية ، مما يستوجب زيادة موارد الدولة وتحقيق قفزات تواكب الزيادة الهائلة في عدد السكان و بالتالي كانت ضرورة العمل علي تطوير و أعادة بناء لكافة محاور البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال:يجب مواجهة محاولات التضليل بتطوير دور الإعلام.

لافتا أن الرئيس السيسي أكد ثقته الكاملة في الشعب المساند لاستقرار بلاده ، الداعم لوطنه ، موجها التهنئة لأبطال الشرطة المصرية في عيد الشرطة الـ 71.

وأشاد النائب إيهاب الطماوى بحديث الرئيس عن حتمية تطوير شبكة النقل و الطرق و قطاع الطاقة و محطات و شبكات الكهرباء و قناة السويس ، وكذلك ضرورة فهم واستيعاب حجم و قدرة الدولة علي تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة لصالح المواطنين.