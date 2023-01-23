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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يبحث مع نظيره السنغالي التحضير للقمة الإفريقية السنوية الشهر المقبل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكي سال رئيس السنغال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم.

وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠٢٢، والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كان لها تداعيات كبيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

كما أعرب الرئيس ماكي سال، عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

السيسي ماكى سال السنغال السفير بسام راضي

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