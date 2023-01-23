تهرب ضريبي.. قرار عاجل من رئيس وزراء بريطانيا ضد زعيم حزب المحافظين

فتح رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، تحقيقا في المعاملات الضريبية لرئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي.

ويزعم أن الزهاوي، المتهم بالتهرب الضريبي لسنوات، قام بتسوية نزاع بملايين الجنيهات مع السلطات بينما كان مسئولا عن فرض ضرائب على الجمهور البريطاني.

وقال سوناك، اليوم الاثنين، إنه طلب من مستشارة الأخلاقيات لوري ماجنوس، “التحقيق في الأمر بشكل كامل وإثبات كل الحقائق وتقديم المشورة لي بشأن امتثال ناظم الزهاوي للقانون الوزاري”.

وشغل الزهاوي منصب وزير الخزانة السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون من يوليو من العام الماضي حتى سبتمبر، وهو المنصب الذي جعله يدير سياسات الضرائب والإنفاق العام في البلاد.

ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الأسبوع الماضي أن الزهاوي قام بتسوية ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني من الضرائب والغرامات غير المدفوعة خلال هذه الفترة، دون إبلاغ الجمهور البريطاني، في حين قالت صحيفة “الجارديان” إنه قام بتسوية الفاتورة في ديسمبر.

ويزعم أن الزهاوي أدار فاتورة الضرائب من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن الأرباح المحققة من بيع حصته في “يوجوف”، وهي شركة استطلاع شارك في تأسيسها المستشار السابق والرئيس الحالي لحزب المحافظين.

وبحسب ما ورد أخفى الزهاوي حصته من الأرباح في صندوق خارجي تديره عائلته.

ويصر زعيم حزب المحافظين على أنه لم يرتكب أي خطأ، حيث قال متحدث باسم وسائل الإعلام البريطانية الأسبوع الماضي إن “ضرائب السيد الزهاوي معلنة بشكل صحيح وتدفع في المملكة المتحدة”.

وفي حين أن البيان لم يشرح تفاصيل تعاملاته مع بيع الحصة، قال الزهاوي، اليوم الاثنين، إنه يتطلع إلى “شرح حقائق هذه القضية" لماجنوس وأصر على أن الخطأ كان مهملا وليس متعمدا”.