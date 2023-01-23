عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهرب ضريبي.. قرار عاجل من رئيس وزراء بريطانيا ضد زعيم حزب المحافظين

قرار عاجل من رئيس
قرار عاجل من رئيس وزراء بريطانيا ضد زعيم حزب المحافظين

فتح رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم الاثنين، تحقيقا في المعاملات الضريبية لرئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي.

ويزعم أن الزهاوي، المتهم بالتهرب الضريبي لسنوات، قام بتسوية نزاع بملايين الجنيهات مع السلطات بينما كان مسئولا عن فرض ضرائب على الجمهور البريطاني.

وقال سوناك، اليوم الاثنين، إنه طلب من مستشارة الأخلاقيات لوري ماجنوس، “التحقيق في الأمر بشكل كامل وإثبات كل الحقائق وتقديم المشورة لي بشأن امتثال ناظم الزهاوي للقانون الوزاري”.

وشغل الزهاوي منصب وزير الخزانة السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون من يوليو من العام الماضي حتى سبتمبر، وهو المنصب الذي جعله يدير سياسات الضرائب والإنفاق العام في البلاد.

ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الأسبوع الماضي أن الزهاوي قام بتسوية ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني من الضرائب والغرامات غير المدفوعة خلال هذه الفترة، دون إبلاغ الجمهور البريطاني، في حين قالت صحيفة “الجارديان” إنه قام بتسوية الفاتورة في ديسمبر.

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على مسئولين بالنظام الإيراني

أبرزها مسؤول كبير بالحرس الثوري.. بريطانيا تفرض عقوبات على النظام الإيراني

ويزعم أن الزهاوي أدار فاتورة الضرائب من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن الأرباح المحققة من بيع حصته في “يوجوف”، وهي شركة استطلاع شارك في تأسيسها المستشار السابق والرئيس الحالي لحزب المحافظين.

وبحسب ما ورد أخفى الزهاوي حصته من الأرباح في صندوق خارجي تديره عائلته.

ويصر زعيم حزب المحافظين على أنه لم يرتكب أي خطأ، حيث قال متحدث باسم وسائل الإعلام البريطانية الأسبوع الماضي إن “ضرائب السيد الزهاوي معلنة بشكل صحيح وتدفع في المملكة المتحدة”.

وفي حين أن البيان لم يشرح تفاصيل تعاملاته مع بيع الحصة، قال الزهاوي، اليوم الاثنين، إنه يتطلع إلى “شرح حقائق هذه القضية" لماجنوس وأصر على أن الخطأ كان مهملا وليس متعمدا”.

المملكة المتحدة بوريس جونسون ريشي سوناك حزب المحافظين ناظم الزهاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

السعودية.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

موضوعات متعلقة

بسبب الوثائق السرية.. بايدن يقدم "هدية مذهلة" لـ ترامب

ألمانيا.. إضراب في مطار برلين يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية

بانتسير.. نشر أنظمة دفاع جوي حول منزل بوتين

المغرب.. قرار عاجل بشأن العلاقات مع البرلمان الأوروبي

شرطة كوسوفو تفتح النار على الصرب.. ماذا يحدث؟

بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

الكويت.. مشاهد مخيفة لتكون الضباب بعد تحذير الأرصاد.. فيديو

الجيش الأوكراني يستغيث.. بيان عاجل من كييف بشأن دبابات الغرب

ترشيحاتنا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مسافران عبر الزمن.. شاهد| شاب وفتاة يزعمان تواجدهما في عام 2027

أول ظهور بعد إجهاد "الميلاد".. البابا تواضروس يشارك في احتفالية عيد الشرطة

وفاة سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

بزيادة تخطت ربع مليون جنيه.. أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر |صور

السعودية.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تقنية جديدة لعلاج حصوات الكلى بدون آلم

تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

طبيبة تكشف حقيقة البيض البرتقالي المنتشر بالأسواق

ملايين المتابعين..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بـ زي فرعوني من أمام هرم سقارة..فيديو

فيديو

بتاعة الغلابة .. تداول صور صادمة لياسمين عز قبل الشهرة

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات| اعرف الحقيقة

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ