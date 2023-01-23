زيادة في عدد الساعات والأيام بسبب تغير دوران الأرض.. علماء يدرسون ظاهرة غريبة

"محتاجين اليوم يزيد في الساعات والأسبوع يطول في الأيام" تلك العبارة يرددها الناس وكأنها من المستحيلات، ولكن العلم يقول أن هذا الأمر ممكن وغير مستحيل.

وكشف العلماء، أن الأيام على الأرض يمكن أن تزداد في الطول، وذلك بفضل التغيرات في دوران اللب الداخلي لكوكبنا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتم تحديد السرعة والاتجاه اللذين يدوران فيهما بواسطة المجال المغناطيسي الناتج عن اللب الخارجي السائل الذي يحيط به، لكن الحسابات التي أجراها فريق من جامعة بكين في الصين تكشف أنه ربما يكون قد تباطأ، بل وانعكس، في السنوات الـ 14 الماضية.

ويتكون الجزء الداخلي من الأرض من طبقات، حيث يبلغ نصف قطر اللب الداخلي الصلب من الحديد والنيكل 745 ميلاً، حوالي ثلاثة أرباع حجم القمر وحرارة الشمس.

كما إنه محاط بنواة خارجية سائلة من الحديد المصهور والنيكل ويبلغ سمكه حوالي 1500 ميل، وهذا اللب الخارجي محاط بغطاء من الصخور الساخنة بسمك 1800 ميل، وتغطيها قشرة صخرية رقيقة وباردة على السطح.

وحقيقة أن اللب الداخلي يقع داخل اللب الخارجي السائل يعني أنه قادر على الدوران بشكل مستقل عن دوران الأرض.



ويُعتقد أن السبين يتحدد إلى حد كبير من خلال المجال المغناطيسي للأرض الناتج عن اللب الخارجي، ومع هروب الحرارة من اللب الداخلي يتحرك الحديد في اللب الخارجي بالحمل الحراري، وتولد الحركة تيارات كهربائية قوية.

كما يتسبب دوران الأرض حول محورها، في تشكيل هذه التيارات الكهربائية مجالًا مغناطيسيًا يمتد حول الكوكب ويمتد إلى الفضاء.

لكن تأثير هذا على دوران اللب الداخلي يقابله تأثيرات جاذبية الوشاح، مما يؤدي إلى إبطائه أو تحويله إلى تذبذب.

ومع ذلك، غالبًا ما تتم مناقشة كيفية دوران اللب الداخلي بالضبط، إلى حد كبير لأنه من المستحيل مراقبته مباشرة.

ويتعين على الباحثين الاعتماد على القياسات غير المباشرة، لشرح نمط وسرعة وسبب حركتها وتغيراتها.