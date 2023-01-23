نقل محرقة نفايات مستشفى أولاد صقر إلى مجمع الخطارة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم نقل محرقة النفايات الطبية من مستشفى أولاد صقر المركزي إلى مجمع المحارق بالخطارة، التابع للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء تطبيقا لرؤية القيادة السياسية مصر ٢٠٣٠، وتماشيا مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة، والالتزام بالإجراءات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، وانتهاج السياسات الصديقة للمناخ.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى الاستمرار بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالحفاظ على صحة البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنقل جميع محارق النفايات الطبية خارج نطاق الكتلة السكنية إلى مجمع المحارق بالخطارة، بدءا بمحارق مستشفيات القنايات المركزي، أبو كبير، القرين، حميات فاقوس، سنجها، المركز الطبي بالعزيزية، كفور نجم، وأخيرا أولاد صقر المركزي، ليأتي لاحقا محارق النفايات بمستشفى بلبيس والأحرار، ومفرمة مستشفى الزقازيق العام، خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن مجمع المحارق بالخطارة القديمة يضم ١١ محرقة، تعمل على استقبال وحرق النفايات الطبية من ٥٥٠٠ منفذ طبي بالمحافظة وخارجها، حيث يتراوح معدل النفايات الطبية التي يتم معالجتها يوميا من خلال المجمع من ٦ إلى ٨ أطنان.