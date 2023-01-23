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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مخازن الإمداد الطبي والدوائي بالزقازيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مخازن الإمداد الطبي والدوائي بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل بها، وتوافر المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ، ومدى الالتزام بخطة التطوير.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه وجه سابقا بتشكيل "لجنة معاينة" لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وكلف مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء إجراءات المقايسة المالية اللازمة من خلال ميزانية المديرية، لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.

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