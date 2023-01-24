شوارع قرية الخضيرات بنجع حمادى تشكو من الغرق في الظلام الدامس

أعرب أهالي قرية الخضيرات - التابعة لمركز نجع حمادى - فى محافظة قنا ، عن استيائهم بسبب تهالك أعمدة الإنارة ولا يوجد بها أي إنارة مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن عماد إبراهيم في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات أنارة بالشوارع ولا يوجد بها اى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة قنا والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع القرية والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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